الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تنظم المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الثلاثاء، المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها. 

حجازى: نسعى لتطوير التعليم الفنى لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، القرارات والتوجيهات التي أصدرها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، ولتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والمتمثلة في تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

txt

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

كما استعرض الوزير الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، ومنها مجموعات الدعم المدرسية والتي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية "مدرستنا" لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات اليوتيوب، وإتاحة الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية مجانًا على موقع الوزارة الالكتروني بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي، مؤكدًا أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تساهم في زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم المعرض السنوى ورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى تطوير العملية التعليمية طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة المديريات التعليمية موجهى المواد الدراسية

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بالقاهرة

حجازى: نسعى لتطوير التعليم الفنى لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

خطة "التعليم" للقضاء على ظاهرة الغش بالامتحانات.. وخبراء يكشون أسباب انتشارها

وزارة التعليم تنظم فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاث

وزير التعليم: التوسع فى المدارس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرًا للإقبال عليها

وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان "معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفنى" بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم