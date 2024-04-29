انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بالقاهرة

يبدأ طلاب صفوف النقل بالمدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، في اختبارات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات.

وتنتهى جميع المدارس من هذه التقييمات خلال الأسبوع الجاري قبل انطلاق امتحانات نهاية العام فى المواد الدراسية الأساسية الأسبوع المقبل، قبل الدخول في الإجازات الرسمية نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.

تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.

وينشر “الدستور” في التقرير التالي خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية:

شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجدة بها كراسات الأجوبة.

وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.

ضوابط امتحانات صفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

وحصل "الدستور"، على نسخة من الخطاب، وجاء محتواه كالتالي:

أولًا: إقرارات الموانع

1- يلزم أخذ موانع على كل من يشارك فى أي خطوة عمل من خطوات أعمال الامتحانات

2- استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجنة.

ثانيًا: موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل

وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:

1-ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات.

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2 -ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

3-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

4-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات ممن لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا: اعمال الامتحانات والمتابعة:

1- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي- الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).

2- ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

3- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيًا باستلام أسئلة الامتحانات.

4- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقًا للجداول المعلنة.

5- يمنع منعًا باتًا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.

رابعًا: تأمين عملية الامتحان

1- تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين

2- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة

3- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي فى نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجدة بها كراسة الأجوبة.