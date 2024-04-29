ننشر مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لوصول تطبيق نظام التعليم الجديد على المرحلة الإعدادية، بداية من العام المقبل، وهم هؤلاء الطلاب بالصف السادس الابتدائي هذا العام.

مواد المرحلة الإعدادية بالنظام الجديد

وينشر "الدستور" في التقرير التالي مواد المرحلة الإعدادية بالنظام الجديد، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، على أنه تضمن مناهج المرحلة الإعدادية المطورة، مواد الآتية:

-مادة اللغة العربية

-مادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى

- إضافة لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب من بين عدة لغات وهي - الفرنسية - الإيطالية – الألمانية والإسبانية والصينية

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- الرياضيات

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-التربية الدينية

وشددت الوزارة على ضرورة التركيز على منظومة القيم من خلال جميع المواد.

تطوير اللغة الفرنسية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على تطوير مادة اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنتهي حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية تعتمد على الكيف وليس الكم

على أن تهتم المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية بالكيف وليس الكم والتركيز على المفاهيم الأساسية التكامل المعرفي، في العلوم والرياضيات وإدماج التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية والاهتمام بريادة الأعمال والتثقيف المالي من خلال المواد الدراسية، وعدم إفراد مناهج مستقلة لهم بل معالجة المفاهيم المالية وريادة الأعمال من خلال المنهج بالمواد الدراسية وقد تم التركيز أيضًا على المهارات الحياتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرض أيضا للقضايا المهمة منها التغيرات المناخية والقضية السكانية والمساواة والوعى المائي والسياحي وغيرها من القضايا الملحة والتي تتناسب تناولها مع طبيعة العصر.