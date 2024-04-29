الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عشماوي: الإطار الوطني للمؤهلات يسهم في الاعتراف بخريجي التعليم المصري

الدكتور علاء عشماوي
الدكتور علاء عشماوي

صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تعمل على عدة محاور ومسارات لتحقق نقلة كبيرة في الاعتراف بخريجي التعليم المصري والشهادات الممنوحة من قِبل المؤسسات التعليمية المصرية، وذلك من خلال الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وتعده الهيئة حاليا، وستعلن ملامحه خلال مؤتمرها الدولي السنوي الذي سيعقد خلال شهر يونيو القادم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. 

وأضاف عشماوي، ان الإطار الوطني يتضمن قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها، ويحمل مواصفات كل مرحلة تعليمية، من: معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى مراحل تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه، وتابع يدعم الإطار الوطني، حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل، واستحدث برامج جديدة للتخصصات البينية.

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي أقيم تحت رعاية الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، والذي ضم نخبة من شركات التحول الرقمي والتكنولوجيا في إطار التجهيز لمؤتمر الهيئة الدولي السابع الذي يعقد في يونيو القادم. 

 

مؤتمر دولي سابع 

وأضاف عشماوي، بأن الهيئة تجهز حاليا لعقد مؤتمرها الدولي السابع الذي ستشارك فيه كبرى مؤسسات ومنظمات الاعتماد الدولية والجهات والهيئات المناظرة في الشرق الأوسط والوطن العربي وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والوزرات والهيئات المعنية بمصر؛ للاطلاع على أحدث مستجدات الجودة والاعتماد في العالم، خاصة وأن هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر تعد أكبر هيئة بالمنطقة، وتحظى باعترافات متبادلة من كبرى منظمات الاعتماد الدولية في العالم، ولها حق اعتماد مؤسسات تعليمية خارج مصر بالنيابة عن هذه المنظمات الدولية، وبفضل هذه الاعترافات أصبح خريجي كليات الطب المصرية المعتمدة من الهيئة غير مطالبين بمعادلة شهادتهم خارج مصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن ملف اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية من الملفات المهمة والتي تحظى باهتمام كبير من قِبل مجلس إدارة الهيئة؛ لكون التدريب من المكملات المهمة للمؤهلات الأساسية، لاسيما في اكتساب المهارات التي تضمن أن الشخص الممارس في مهنته وصل إلى مرحلة احترافية تسهم في رفع وعيه ومعلوماته ومهارته في مهنته، وهذا الملف أضيف إلينا في تعديلات قانون الهيئة وتعمل الهيئة الآن على وضع معايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية.

txt

مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" مواصفات المنهج الجديد للمرحلة الإعدادية

وقال عشماوي، إن الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يحل محل المعلم وإنما هو أداة فائقة الذكاء لمساعدة الطالب والمعلم في الحصول على المعلومات وطرق التطبيق وسرعة الحصول على المعلومة وتبادلها من باقي الزملاء من خلال وسائط الاتصال المتعددة، فالذكاء الاصطناعي أسهم في حل كثير من مشكلات التعليم الأون لاين ومن بينها اللغة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مترجما للدارس خلال الأون لاين ومن ثم تسخير هذه الأداة لنقل العلوم والخبرات، ومن ثم  فإن تسخير وإدارة التكنولوجيا في التعليم بجانب المعلم ويعد هدفا أساسيا من أهداف الجودة، والهيئة تشجيع التكنولوجيا باعتبارها جزءًا من إجراءات الجودة وتطبيقها وننادي بها كإجراء لحل مشكلة الكثافات في الفصول.

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور علاء عشماوي لضمان جودة التعليم والاعتماد عتماد المؤسسات والبرامج التدريبية مجلس إدارة الهيئة قادة التعليم والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل بالقاهرة

حجازى: نسعى لتطوير التعليم الفنى لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

خطة "التعليم" للقضاء على ظاهرة الغش بالامتحانات.. وخبراء يكشون أسباب انتشارها

وزارة التعليم تنظم فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاث

وزير التعليم: التوسع فى المدارس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرًا للإقبال عليها

وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان "معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفنى" بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

الأكثر قراءة

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مقتل شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن شقيقته بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق