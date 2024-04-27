مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" مواصفات المنهج الجديد للمرحلة الإعدادية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات المنهج الجديد للمرحلة الإعدادية.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن بناء مناهج المرحلة الإعدادية يتم وفق سياسة تصميم المناهج الجديدة التي تعتمد على دمج المهارات التي يجب على الطالب اكتسابها وفق الشريحة العمرية، منها التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والإنتاجية وصنع القرارات واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة وإدارة الذات والمحاسبية والتواصل والصمود.

مواصفات المناهج الجديدة

وأضافت المصادر: "خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية، والمناهج يتم تصميمها وفق مهارات تحدد شكل الخريج واحتياجات سوق العمل من العمالة، سواء لطلاب التعليم العام أو الفني".

وأشارت إلى أنه يتم إعداد مناهج الإعدادي الآن بالتعاون مع خبراء دوليين وإضافة مادة ريادة الأعمال، التي ستكون جزءا أساسيا في المناهج، إضافة لمادة المشروعات، لأن المستقبل يحتاج مواصفات معينة في الخريج.

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