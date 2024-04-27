السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف لـ"الدستور" مواصفات المنهج الجديد للمرحلة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات المنهج الجديد للمرحلة الإعدادية.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن بناء مناهج المرحلة الإعدادية يتم وفق سياسة تصميم المناهج الجديدة التي تعتمد على دمج المهارات التي يجب على الطالب اكتسابها وفق الشريحة العمرية، منها التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والإنتاجية وصنع القرارات واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة وإدارة الذات والمحاسبية والتواصل والصمود.

مواصفات المناهج الجديدة 

وأضافت المصادر: "خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية، والمناهج يتم تصميمها وفق مهارات تحدد شكل الخريج واحتياجات سوق العمل من العمالة، سواء لطلاب التعليم العام أو الفني".

وأشارت إلى أنه يتم إعداد مناهج الإعدادي الآن بالتعاون مع خبراء دوليين وإضافة مادة ريادة الأعمال، التي ستكون جزءا أساسيا في المناهج، إضافة لمادة المشروعات، لأن المستقبل يحتاج مواصفات معينة في الخريج.

اقرأ أيضًا

txt

ليست الواقعة الأولى.. شائعات انفصال أحمد السقا ومها الصغير سيناريو يتكرر

أستاذ مناهج مناهج جديدة مناهج الاعدادية استعرض الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي

مواد متعلقة

وزير التعليم العالى يصدر توجيهات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنجاح

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس