السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليست الواقعة الأولى.. شائعات انفصال أحمد السقا ومها الصغير سيناريو يتكرر

أحمد السقا ومها الصغير
أحمد السقا ومها الصغير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الإعلامية مها الصغير من زوجها الفنان أحمد السقا، قبل أن يخرج الأخير عن صمته نافيًا الخبر، إلا أن شائعة انفصال الثنائي لم تكن الأولى من نوعها، فسبق وانفصل الثنائي مرتين من قبل، وهو ما كشفت عنه "الصغير" خلال لقائها في برنامج البودكاست Cut the Crap قائلة:"انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، وكمان اتطلقنا ودي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".


وأضافت: "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واتطلقنا ورجعنا، مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دائمًا لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".

وهو الأمر الذي أكده أيضًا زوجها الفنان أحمد السقا، خلال لقاءه في برنامج  "ABtalks"  مع الإعلامي أنس بوخش، قائلًا:"المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال، ومها لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عامًا وأن الثقة وتحمل الاخر وقت غضبه والعاطفة هى الأساس".

هذا وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبر انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير وذلك عقب نشر الأخيرة منشورًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلة:"ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة".

الأمر الذي سرعان ما نفاه "السقا" مؤكدًا استقرار جياته الزوجية، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول انفصاله وزوجته، لافتًا إلى أنه متزوج من "مها" منذ أكثر من 25 عامًا ويستعبد الطرفان أمر الانفصال نهائيًا.

السقا أحمد السقا الإعلامية مها الصغير أنس بوخش إعلان خبر انفصالهما زواج

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