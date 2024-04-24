أحمد فهمى عن ظهور السقا فى "عصابة المكس": فى ضهرى من أول مشوارى

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة تجمعه بالفنان أحمد السقا، من تصوير فيلم “عصابة المكس”، تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وانضم أحمد السقا إلى قائمة ضيوف شرف الفيلم، حيث بدأ في تصوير مشاهده بالفيلم صباح اليوم.

وكتب فهمي على الصورة التي جمعته بالسقا قائلًا: “كلمة أخويا الكبير مش من فراغ …. في ضهري من أول مشواري لحد دلوقتي كلمة شكرًا مش كفاية عليك يا بخت اللي صاحبه السقا. #عصابة_المكس في عيد الأضحي”.

فيلم عصابة المكس

يعد فيلم "عصابة المكس" هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.



فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهما، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".