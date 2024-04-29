الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

عاصم حجازى يكشف 6 عوامل للقضاء على الغش بالامتحانات

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، إن ظاهرة الغش فى الامتحانات تعتبر مشكلة على غير الشائع والمنتشر، ولا ترتبط بنوع الأسئلة مقالية أو موضوعية، ولكنها ترتبط بعوامل أخرى كثيرة ومتشعبة.

وأضاف حجازي، أنه من أجل القضاء على الغش، يجب أن تتعاون جهات عديدة في المجتمع ومن غير الجيد أن يكون القضاء على الغش مسئولية  وزارة التربية والتعليم وحدها.

إجراءات مهمة للقضاء على ظاهرة الغش

وشدد الخبير التربوي، على أن هناك مجموعة من الإجراءات المهمة يجب اتباعها للقضاء على هذه الظاهرة ومنها:

١- العمل على جذب الطلاب  للمدرسة مرة أخرى وتحسين المناخ التعليمي والعمل على زيادة نسبة حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

٢- العمل على مزيد من ربط التعليم بواقع الحياة ، وكذلك تقديم محتوى ذى معنى وأهمية بالنسبة للطالب وزيادة عناصر الجذب والتشويق في المقررات لتكون قادرة على جذب انتباه الطلاب وتحقيق متعة التعلم.

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٣-  تنويع وسائل وأدوات التقويم وتعدد فرص التقويم والتخلي عن امتحانات الفرصة الواحدة وتقليل الاعتماد على امتحانات الورقة والقلم والتعجيل بتطوير البنية  التكنولوجية لتعميم الاختبارات الاليكترونية وإعداد واستخدام بنوك الأسئلة بشكل أكثر علمية وسوف يؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من الضبط والتخلص أيضا من التوتر والقلق.

٤-  التوعية بخطورة الغش وأضراره وذلك من خلال تنظيم قوافل متعددة التخصصات بحيث تشمل علماء دين وتربويين وعلماء نفس ومثقفين وفنانين ورجال أعمال وتجوب هذه القوافل القرى والمدن للتوعية بمخاطر الغش.

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مصدر بـ"التعليم": التشديد على انتهاء منهج الفصل الدراسى الثانى قبل الامتحانات

٥-  ضرورة تعديل القوانين المنظمة للعملية الامتحانيه والقوانين الخاصة بمحاربة الغش وتغليظ العقوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات متطورة للسيطرة على الغش.

٦- تطوير مقرر ريادة الأعمال والاهتمام به والعمل على تغيير مفهوم كليات القمة من خلال إجراءات محددة وملموسة.

الأسئلة مقالية الغش في الامتحانات وزارة التربية والتعليم انتظام العملية التعليمية جذب انتباه الطلاب تحسين المناخ التعليمي

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