جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 بالقاهرة والجيزة

مع قرب موعد امتحان جميع الصفوف الدراسية يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث حول جدول امتحانات ثانية إعدادي، وبالفعل تتأهب المدارس الإعدادية في كافة المحافظات لعقد امتحانات في آخر العام الدراسي، حيث ستنطلق في يوم 8 مايو القادم، وستنتهي في منتصف الشهر ذاته، وذلك مع اختلاف الأيام وترتيب المواد بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عقب منتصف شهر مايو الحالي.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

وفي هذا التقرير ينشر لكم "الدستور" جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

اعتمدت مديريات التربية والتعليم في مصر جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني لعام 2024 بمختلف المحافظات لتبدأ جميع الامتحانات في المواد المضافة للمجموع وذلك من يوم الأربعاء الموافق يوم 8 من مايو المقبل، حيث أن وجهت وزارة التربية والتعليم بمصر بعدم عقد أي امتحانات في أيام عيد المسيحيين.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال بصفته محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023-2024 بحيث ستجرى الامتحانات لكافة الصفوف الدراسية في الفترة من يوم 8 مايو إلى يوم 23 مايو 2024، وستنطلق امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما سيعادله في الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو إلى يوم الثلاثاء 14 مايو كالتالي:-

الأربعاء 8 مايو لعام 2024: مادة اللغة الإنجليزية.

الخميس 9 مايو لعام 2024: مادة اللغة العربية

يوم السبت 11 مايو 2024: مادة العلوم.

يوم الأحد 12 مايو لعام 2024: مادة الجبر.

الاثنين 13 مايو 2024: هي مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 14 مايو لعام 2024: مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الجيزة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة كافة جداول امتحانات الصف الثاني الاعدادي في الترم الثاني، لتبدأ الامتحانات في يوم الخميس الموافق 9 مايو وتستمر ليوم الخميس 16 مايو 2024، وسيأتي ترتيب المواد لمدارس الإعدادية العامة واللغات وهي كالتالي:

يوم الخميس 9 من مايو 2024: مادة اللغة العربية

يوم الأحد 12 من مايو 2024: مادة اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 14 من مايو 2024: مادة الهندسة، والعلوم.

الثلاثاء 14 من مايو 2024: مادة الهندسة، والعلوم. الخميس 16 من مايو 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

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ومن الجدير بالذكر أن سيكون طلبة الصف الثاني الإعدادي سوف يخوضون امتحانات الترم الثاني وذلك بالمواد الغير مضافة للمجموع بالتوقيت الحالي، حيث سوف يؤدون يوم الإثنين الموافق يوم 29/4/2024 امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان بمادة التربية الدينية، وفي يوم الثلاثاء الموافق يوم 30/4/2024 سوف يؤدون امتحان التربية الفنية.