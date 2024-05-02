الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصادر بالتعليم: اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تستعد جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 8 مايو الجاري 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي، مع اختلاف ترتيب الجداول وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية.

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من جانبه قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن جميع اللجان الامتحانية، جاهزة لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات يوم الأربعاء القادم 8 مايو.

تهوية الفصول وانارتها وتوفير الجو المناسب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم التأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

إعطاء جميع الطلاب كامل الوقت

وأشار إلى أنه تم التنبيه علي الملاحظين بإعطاء جميع الطلاب كامل الوقت المخصص للورقة الامتحانات، بداية من تسليم الورقة وفي حالة الامتحان الإلكتروني بداية من دخوله على المنصة الإلكترونية ببدء الامتحان.

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عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان 

وناشد المصدر جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، داخل اللجان الامتحانية، لعدم تعرضهم للمسألة القانونية، لافتًا إل أنه ممنوع اصطحاب الطلاب الهواتف داخل اللجان.

جدير بالذكر، شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات.

ضوابط امتحانات صفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

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