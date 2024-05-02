الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصادر بـ"التعليم": توزيع بطاقات ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادا لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي المقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية.

موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024


وقالت مصادر مسؤولة بديوان عام الوزارة، أنه يجري تجهيز بطاقات ارقام الجلوس الطلاب وفقا لاختيار الشعبة واللغة الأجنبية الثانية لكل طالب، وتابع أنه سيتم توزيعها قبل منتصف شهر مايو الجاري.

وأكدت المصادر، ان سيتم توزيع بطاقات ارقام الجلوس الورقية على المدارس الثانوي، لتوزيعها على الطلاب، بالإضافة إلي اتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 

وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024، كالتالي:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وخطوات الاستعلام عنها


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 
يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 
يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق
 

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