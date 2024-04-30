الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وخطوات الاستعلام عنها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 محور اهتمام الملايين من طلاب الشعبة العلمية والأدبية وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية قبيل أيام فقط من انطلاق ماراثون امتحانات الترم الثاني لطلاب المدارس والجامعات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة لجان الامتحانات من خلال رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يتم تفعيله خلال الأيام المقبلة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة لذلك وفقا للموقع الإلكتروني.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا للإعلان الرسمي عن أرقام جلوس الطلاب ولجان امتحاناتهم وفقا للبيانات والمعلومات الواردة في استمارة الثانوية العامة والتي تم الانتهاء منها خلال شهر يناير الماضي حيث يتم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة امتحانية.

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

 

خطوات الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

يمكن معرفة خطوات الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال السطور التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الدراسية للطالب المستعلم.

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل كود الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور رقم جلوس الطلب ولجنته الامتحانية بدقة.

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لجميع الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد رسميا

 

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب جميع الشعب الدراسية بمرحلة الثانوية العامة حيث تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الجمهورية وحتى يوم 10 يوليو 2024.

اقرأ المزيد 

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاثة 

ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم امتحانات الترم الثانى

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