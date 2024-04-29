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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

جريدة الدستور

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية في مصر حول جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ذلك بعد أن أعلن الأزهر الشريف عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، تبدأ امتحانات الشهادة الأزهرية للقسم العلمي في الأول من شهر يونيو القادم، وتنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للقسم العلمي يوم 15 يوليو. 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 شعبة علمي

-الامتحان الاول لمادتي الفقه والحديث السبت 1 يونيو 2024. 

-الامتحان الثاني لامتحان القرآن الكريم الاثنين 3 يونيو 2024.

-الامتحان الثالث لمادة امتحان الجبر والهندسة الفراغية  الأربعاء 5 يونيو 2024 

- الامتحان الرابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية  السبت 8 يونيو 2024.

- الامتحان الخامس امتحان مادة الاستاتيكا الاثنين 10 يونيو 2024.

- الامتحان السادس امتحان الأدب والنصوص يوم الأربعاء 12 يونيو.

- الامتحان السابع امتحان الفيزياء  يوم السبت 22 يونيو 2024.

- الامتحان الثامن امتحان التوحيد يوم الاثنين 24 يونيو 2024.

- الامتحان التاسع النحو يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

- الامتحان العاشر الاحياء السبت 29 يونيو 2024.

- الامتحان الحادي عشر البلاغة يوم الاثنين 1 يوليو 2024.

- الامتحان الثاني عشر امتحان التفاضل والتكامل الأربعاء 3 يوليو 2024.

- الامتحان الثالث عشر امتحان الديناميكا السبت 6 يوليو 2024.

-الامتحان الرابع عشر امتحان الكيمياء الأربعاء 10 يوليو 2024.

-الامتحان الخامس عشر امتحان الصرف يوم السبت 13 يوليو2024.

- الامتحان السادس امتحان التفسير يوم الاثنين 15 يوليو2024. 

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 قسم أدبي

- الامتحان الاول امتحان مادتي الفقه والإنشاء يوم الأحد 2 يونيو 2024.

- الامتحان الثاني 2024 امتحان القرآن الكريم يوم الثلاثاء 4 يونيو2024.

-الامتحان الثالث امتحان البلاغة يوم الخميس 6 يونيو 2024.

- الامتحان الرابع امتحان الجغرافيا (للمبصرين فقط) يوم الأحد 9 يونيو 2024.

-الامتحان الخامس امتحان النحو يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

- الامتحان السادس امتحان الحديث يوم الخميس 13 يونيو 2024.

- الامتحان السابع امتحان التاريخ يوم الأحد 23 يونيو 2024.

-الامتحان الثامن امتحان الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

- الامتحان التاسع امتحان الأدب والنصوص والمطالعة يوم الخميس 27 يونيو 2024.

- الامتحان العاشر امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

- الامتحان الحادي العاشر امتحان التوحيد يوم الخميس 4 يوليو 2024.

- الامتحان الثالث العاشر امتحان اللغة الأجنبية الثانية  يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024.

- الامتحان الرابع امتحان الصرف يوم الخميس 11 يوليو 2024.

-الامتحان الخامس عشر امتحان التفسير يوم الأحد 14 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 (علمي - أدبي) في جميع المحافظات

شعبة علمي متحانات الثانوية الأزهرية الفقه القرآن الكريم الهندسة الفراغية مادة اللغة الإنجليزية امتحان مادة الاستاتيكا قسم أدبي الثانوية الأزهرية 2024 جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

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