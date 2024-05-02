موعد بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل فئة كبيرة من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، وذلك تزامنًا مع بدء العد التنازلي واقترب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.

وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة وموعد انتهاءها.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة الفوارق الزمنية بين المواد الدراسية في جدول الامتحانات.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأربعاء 17 يوليو للشعبة الأدبية، والشعبة العلمية يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

- يوم الإثنين 10 يونيو 2024، يعقد امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، يعقد امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت 22 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبة الثانية.

- يوم السبت 29 يونيو 2024، يعقد امتحان مادة التاريخ.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024، يعقد امتحان الجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، يعقد امتحان امتحان علم النفس.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، يعقد امتحان الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

- يعقد يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو، امتحان اللغة العربية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يعقد يوم السبت الموافق 29 يونيو، امتحان الفيزياء.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يعقد يوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان الكيمياء.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، امتحان الجيولوجيا، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

- يعقد يوم السبت الموافق 13 يوليو، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

- يعقد يوم السبت الموافق 20 يوليو، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».