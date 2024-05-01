الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2024

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موقع تنسيق الثانوية العامة القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2024.

 

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

 

 يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  للبحث عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي الماضي.

ويوفر موقع التنسيق الالكتروني كافة التفاصيل والحددود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية والعلمية وكذلك الدبلومات الفنيه والأزهر خلال الأعوام الماضية، حيث يمكن للطلاب معرفة المجموع المناسب للقبول بالكلية التي يرغب الالتحاق بها.

كما يحتوي الموقع على كافة اختبارات القدرات للقبول ببعض الكليات التي يلزم القبول بها اجتياز اختبار القدرات وأماكن عمل هذه الاختبارات.

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موقع التنسيق الإلكتروني وزارة التعليم العالي 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات يتم فتح المرحلة الأولي به أمام طلاب الثانوية العامة بعد إعلان وزراة التربية والتعليم عن نتيجة امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، والتي من المقرر الانتهاء منها في 20 يوليو المقبل.

وأوضحت أن أعمال التنسيق تبدأ باختبارات القدرات والتي من المقرر انطلاقها خلال 10 أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة.

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رغبات الثانوية العامة 


• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه. 
• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي. 

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

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