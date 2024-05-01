الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

التعليم العالى: عمل منظومة تأمين صحى شامل للعاملين بالجامعات والمعاهد المصرية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمامًا بالعاملين بالجامعات والمعاهد المصرية حيث قامت الوزارة بتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تخدم العاملين بالجامعات كتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، وتم تنفيذ دور صندوق العاملين بالجامعات المصرية لتحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية من خلال صرف مكافآت مالية متكررة خلال العام وعمل قرع للحج والعمرة على مستوى الوزارة والجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات وديوان الوزارة.

عمل برامج تدريبية للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم وتطوير مهاراتهم
 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق العاملين بالجامعات بعمل منظومة التأمين الطبى للعاملين بالجامعات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وضم العديد من الجامعات بها لتقليل أعباء الإنفاق الصحي على العاملين خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية تشمل الكشوفات والفحوصات والتحاليل والعمليات الجراحية. 

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دورات تدريبية في مجالات عديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية
وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة، أن وزارة التعليم العالي تقوم بتدريب العاملين بها على دورات تدريبية في مجالات عديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث قامت بعمل برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أن كل جامعة تقوم بصرف المكافآت المالية للعاملين بالمناسبات ومنح علاوات الترقية للعاملين المستحقين بها، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، لتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة. 

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