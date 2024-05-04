السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"حجازى" يحذر من أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتهم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وجه الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، بضرورة تجنب أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة، أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتهم.

أخطاء المذاكرة 

وأكد الخبير التربوي، أن هناك بعض الأخطاء التي يجب أن يحذرها طالب الثانوية العامة حتى لا يفقد كثيرا من الدرجات في الامتحانات ومنها الآتي:

١- إهمال المراجعة.

الاعتماد على المذاكرة فقط وإهمال المراجعة أو المراجعة بدون اهتمام أو بدون قدر كاف من الجدية تعتبر من الأخطاء الكبيرة لأن المراجعة تعمل على تثبيت المعلومة وزيادة إدراك الطالب للموضوع وفهمه لجميع أبعاده.

٢- المراجعة لمرة واحدة وإهمال التكرار.

المذاكرة لمرة واحدة أو لعدد غير كاف من المرات يؤدي إلى فقدان كثير من المعلومات لأن تحصيل الطالب للمعلومات لا يكون كاملا من المرة الأولى ويحتاج للإلمام بجميع المعلومات أن يراجع أكثر من مرة.

txt

"التعليم" تعلن صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

٣- المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط.

بعض الطلاب يراجع من خلال حل الأسئلة فقط ورغم أهمية حل الأسئلة إلا أن المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط يعد خطأ كبير لأن الأسئلة عبارة عن معلومات مجزأة تغيب عنها النظرة الكلية والتكاملية وعليه فإن الطالب عليه أن يراجع الموضوع أولا من الكتاب أو من خلال الخرائط الذهنية ثم  يقوم في النهاية بحل الأسئلة.

٤- استخدام طريقة واحدة للمراجعة.

بعض الطلاب يراجع بطريقة واحدة في كل مرة ولكن الصحيح أنه يجب أن يراجع في كل مرة بطريقة مختلفة كأن يقوم بالتسميع أو الكتابة والتخليص وحل الأسئلة ورسم الخرائط الذهنية والتخيل العقلي وهكذا.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 علمي علوم ورياضة

٥- إهمال الاستعانة بالمنصات الإلكترونية والنماذج الاسترشادية.

تحتوى النماذج الاسترشادية على أسئلة مصاغة بنفس الطريقة التي تصاغ بها أسئلة الامتحانات النهائية لذا من الضروري الاطلاع عليها للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

٦- إهمال تنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

فبعض الطلاب يستمر في السهر لساعات متأخرة من الليل بهدف المذاكرة وعليه أن يبدأ من الآن في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا والمذاكرة في الصباح الباكر ليعود المخ على اليقظة والنشاط في هذا الوقت حيث إن فترة الصباح هي الفترة التي سيؤدي فيها الامتحان.

الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي طلاب الثانوية العامة أخطاء المذاكرة الثانوية العامة طلاب

الأكثر قراءة

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال