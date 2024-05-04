"حجازى" يحذر من أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتهم

وجه الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، بضرورة تجنب أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة، أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتهم.

أخطاء المذاكرة

وأكد الخبير التربوي، أن هناك بعض الأخطاء التي يجب أن يحذرها طالب الثانوية العامة حتى لا يفقد كثيرا من الدرجات في الامتحانات ومنها الآتي:

١- إهمال المراجعة.

الاعتماد على المذاكرة فقط وإهمال المراجعة أو المراجعة بدون اهتمام أو بدون قدر كاف من الجدية تعتبر من الأخطاء الكبيرة لأن المراجعة تعمل على تثبيت المعلومة وزيادة إدراك الطالب للموضوع وفهمه لجميع أبعاده.

٢- المراجعة لمرة واحدة وإهمال التكرار.

المذاكرة لمرة واحدة أو لعدد غير كاف من المرات يؤدي إلى فقدان كثير من المعلومات لأن تحصيل الطالب للمعلومات لا يكون كاملا من المرة الأولى ويحتاج للإلمام بجميع المعلومات أن يراجع أكثر من مرة.

٣- المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط.

بعض الطلاب يراجع من خلال حل الأسئلة فقط ورغم أهمية حل الأسئلة إلا أن المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط يعد خطأ كبير لأن الأسئلة عبارة عن معلومات مجزأة تغيب عنها النظرة الكلية والتكاملية وعليه فإن الطالب عليه أن يراجع الموضوع أولا من الكتاب أو من خلال الخرائط الذهنية ثم يقوم في النهاية بحل الأسئلة.

٤- استخدام طريقة واحدة للمراجعة.

بعض الطلاب يراجع بطريقة واحدة في كل مرة ولكن الصحيح أنه يجب أن يراجع في كل مرة بطريقة مختلفة كأن يقوم بالتسميع أو الكتابة والتخليص وحل الأسئلة ورسم الخرائط الذهنية والتخيل العقلي وهكذا.

٥- إهمال الاستعانة بالمنصات الإلكترونية والنماذج الاسترشادية.

تحتوى النماذج الاسترشادية على أسئلة مصاغة بنفس الطريقة التي تصاغ بها أسئلة الامتحانات النهائية لذا من الضروري الاطلاع عليها للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

٦- إهمال تنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

فبعض الطلاب يستمر في السهر لساعات متأخرة من الليل بهدف المذاكرة وعليه أن يبدأ من الآن في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا والمذاكرة في الصباح الباكر ليعود المخ على اليقظة والنشاط في هذا الوقت حيث إن فترة الصباح هي الفترة التي سيؤدي فيها الامتحان.