الجمعة 03 مايو 2024
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مصر

"التعليم" تعلن إتاحة ملفات تقييم الأداء على منصة أبناؤنا فى الخارج 2024-2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity

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وأكدت الوزارة على ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:
https://sabroadupload.emis.gov.eg

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ومن المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

كما تؤكد الوزارة أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

طلاب أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب ملفات الأنشطة منصة أبناؤنا في الخارج الصف الأول تحميل النسخ الإلكترونية صفوف مرحلة رياض الأطفال

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