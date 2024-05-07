الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 لصفوف النقل غدا

طلاب
طلاب

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، غدًا الأربعاء، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي داخل لجان امتحانية مؤمنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، كما شددت على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

وشددت الوزارة على جميع المديريات التعليمية على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

مع اقتراب الامتحانات.. نصائح للطلاب للتغلب على القلق والتوتر

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
-طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.
- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

-طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

امتحانات النقل للتعليم الفني الصف الثاني الإعدادي طلاب الصف السادس الابتدائي جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الإعدادية العامة

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