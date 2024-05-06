الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 في فبراير الماضي، على أن يتم الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العاة عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال مايو الماضي، ليبد أالطلاب في اداء الامتحانات في يونيو المقبل وحتى نهاية يوليو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات ثانويه عامه 2023. 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن  جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يؤدي الطلاب  الامتحانات بنظام الأوبن بوك، كما سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان في كافة المواد  ليستعينوا  بها أثناء الامتحان.

 

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024 

 

ويتم توزيع كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية لكل طالب خلال  امتحانات ثانويه عامه  ، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية. 

 

 وجاء  جدول امتحانات ثانويه عامه 2023 – 2024   كالتالي: 

جدول امتحانات ثانويه عامه 2023 – 2024 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

 

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفق جدول امتحانات الثانوية العامة الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون يوم 20 يوليو حتي يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة آخر المواد الخاصة بهم وهي مادة الرياضة التطبيقية 

بينما ينهى طلاب الثانوية العامة  قبل ذلك التاريخ وبالتحديد يوم  17 يوليو، شعبة علمي علوم الأحياء، وشعبة الادبي يؤدون امتحانهم الأخير في  الفلسفة والمنطق  . 

ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 20 يوليو 2024 ينتهيى العام الدراس يالجاري وتبد أجازة نهاية العام. 

 

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني القاهرة والجيزة

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