أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 في فبراير الماضي، على أن يتم الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العاة عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال مايو الماضي، ليبد أالطلاب في اداء الامتحانات في يونيو المقبل وحتى نهاية يوليو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات ثانويه عامه 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام الأوبن بوك، كما سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان في كافة المواد ليستعينوا بها أثناء الامتحان.

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

ويتم توزيع كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية لكل طالب خلال امتحانات ثانويه عامه ، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وجاء جدول امتحانات ثانويه عامه 2023 – 2024 كالتالي:

جدول امتحانات ثانويه عامه 2023 – 2024

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفق جدول امتحانات الثانوية العامة الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون يوم 20 يوليو حتي يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة آخر المواد الخاصة بهم وهي مادة الرياضة التطبيقية

بينما ينهى طلاب الثانوية العامة قبل ذلك التاريخ وبالتحديد يوم 17 يوليو، شعبة علمي علوم الأحياء، وشعبة الادبي يؤدون امتحانهم الأخير في الفلسفة والمنطق .

ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 20 يوليو 2024 ينتهيى العام الدراس يالجاري وتبد أجازة نهاية العام.