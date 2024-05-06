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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني القاهرة والجيزة

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الإعدادي

 أعلنت مديريات التعليم عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني، في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تبدأ الامتحانات بعد غد الاربعاء وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لبداية امتحانات الترم الثاني. 

وتضع كل مديرية من مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات صفوف النقل ومنها جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني بما يتوافق مع ظروفها، وتعرض الدستور في التقريرالتالي جدول امتحانات الترم الثاني الصف الأول الإعدادي 2024 القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الجيزة  والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل  8 مايو،  وتستمر حتى الأربعاء الموافق 15 مايو، وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الجيزة كالتالي: 

يوم الأربعاء 8/5/2024:امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم السبت 11/5/2024:امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

يوم الإثنين 13/5/2024:امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

يوم الأربعاء 15/5/2024:امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

 

ووضعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط الامتحانات ومنعت دخول الهواتف المحمول أو أي وسيلة اتصال أخرى للجان الامتحان، مع تنظيم دخول وخروج الطلاب، والاهتمام بنظافة اللجان، وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

بمختلف المحافظات.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني

جدول امتحانات أولى إعدادي 2024 القاهرة

 

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مواعيد جدول امتحانات أولى إعدادي الترم الثاني، وتبدأ امتحانات الصف الاول الاعدادي القاهرة  من الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الخميس ٢٠٢٤/٥/ ٢٣

وجاء جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي القاهرة كالتالي: 

الأربعاء الموافق 8 مايو 2024  : امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس الموافق 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت الموافق 11 مايو 2024  : امتحان مادة الجبر.

الأحد الموافق 12 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين الموافق 13 مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات أولى اعدادي القاهرة 

 

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي جدول امتحانات جدول امتحانات أولى إعدادي مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الترم الثانى وزارة التربية والتعليم

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