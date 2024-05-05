مع اقتراب الامتحانات.. نصائح للطلاب للتغلب على القلق والتوتر

مع اقتراب موعد الامتحانات، يصاب الكثير من الطلاب بالقلق والتوتر، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم الأكاديمي. هذا الأمر طبيعي ولا ينبغي التعامل معه بقسوة أو إهمال، بل يجب على أولياء الأمور تقديم الدعم والمساندة لأبنائهم خلال هذه الفترة الحاسمة.

من هنا تأتي أهمية هذه النصائح لمساعدة الأبناء على التعامل مع القلق والتوتر قبل الامتحانات. فالهدف هو تمكين الطلاب من التركيز والاستفادة بشكل أفضل من جهودهم، مما ينعكس إيجابًا على نتائجهم الأكاديمية.

وتطبيق هذه الإرشادات بشكل منتظم سيساعد الأبناء على الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وبالتالي تحقيق أفضل النتائج في الامتحانات.

وخلال السطور التالية يقدم موقع "الدستور" عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الأبناء للحد والتخفيف من القلق والتوتر قبل الامتحانات.

نصائح للتخفيف من التوتر اثناء الامتحانات

- التخطيط والتنظيم

ساعد أبناءك على وضع جدول زمني منظم للمراجعة والدراسة قبل واثناء الامتحانات، وهذا سيساعدهم على الشعور بالسيطرة على الوقت وتقليل القلق.

- الاستراحة والراحة

ينبغي على ولي الأمر أن يتأكد من أن أبناءهم يحصلون على قسط كاف من النوم والراحة، ومن المهم أن يتناولوا وجبات صحية ويمارسون نشاطات بدنية للتخلص من التوتر.

- التنفس العميق

يجب على ولي الأمر أن يعلم ابناءه تقنيات التنفس العميق والاسترخاء. هذه الممارسات ستساعدهم على الاسترخاء والتركيز.

- التحدث عن المشاعر

شجع أبناءك دائمًا على التحدث عن مخاوفهم وقلقهم، وهذا سيساعدهم على التخفيف من حدتها.

- التحفيز والدعم

ينبغي على ولي الأمر أن يظهر لهم ثقتك بقدراتهم وشجعهم على بذل أقصى جهدهم. هذا سيساعدهم على زيادة الثقة بالنفس.

- التركيز على النجاح

ركز على الجوانب الإيجابية والنجاحات السابقة بدلًا من التركيز على الفشل المحتمل.