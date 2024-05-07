ياسمين عبدالعزيز تفاجئ "صاحبة السعادة": "كان نفسى أبقى ظابط شرطة" (فيديو)

تحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تجاربها الشخصية وأحلامها التي راودتها في مراحل حياتها المختلفة.

وأوضحت "عبدالعزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، أن مسيرتها الفنية لم تكن ضمن خططها الأولية، حيث قالت: "لم يكن لدي الرغبة في أن أصبح ممثلة، بل كانت لدي الأمنية في أن أكون ظابطة، وهو ما دفعني لتقديم فيلم 'أبو شنب' الذي يجسد هذا الحلم"، وأضافت أنها استفسرت عن إمكانية تحقيق هذا الحلم، لكنه لم يتحقق.

كما تحدثت عن إعجابها الشديد بعالم الإخراج الإعلاني، معبرة عن تطلعها لأن تصبح مثل طارق نور، الذي كان مصدر إلهام لها أثناء عملها في الإعلانات.

وفي سياق متصل، استرجعت "ياسمين" ذكرياتها كأحد أبرز الوجوه الإعلانية، مشيرة إلى أنها كانت الأعلى أجرًا في ذلك الوقت، على الرغم من صغر سنها، واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعلمت العطاء دون انتظار المقابل، قائلة: "اعتدت أن أقدم الكثير دون أن أتوقع أو أطلب شيئًا في المقابل".