الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك مع الجزيرة في دوري المحترفين لكرة اليد

فريق الأهلي متصدر
فريق الأهلي متصدر دوري كرة اليد

تشهد مباريات اليوم في الأسبوع السابع لمنافسات حسم لقب دوري المحترفين لكرة اليد مواجهات قوية تبدأ في الرابعة عصرا بمباراة الأهلي وسبورتنج السكندري ثم مباراة سموحة وطلائع الجيش في السادسة مساء ومباراة هليوبوليس والبنك الأهلي في السابعة مساء وأخيرا مباراة الجزيرة مع الزمالك في الثامنة مساء.

الأهلي ينفرد بالصدارة 

وينفرد الأهلي بصدارة جدول الدوري برصيد 23 نقطة يليه الزمالك ب20 نقطة والجزيرة والبنك الأهلي ولكل منهما 14 نقطة وسبورتنج 12 نقطة وهليوبوليس عشر نقاط وطلائع الجيش خمس نقاط وأخيرا سموحة برصيد نقطتين .

كانت مباريات الجولة السادسة قد أسفرت عن فوز الأهلي على البنك الأهلي 33 – 22 والزمالك على هليوبوليس 28 – 26 والجزيرة على طلائع الجيش 31 – 26 وسبورتنج على سموحة 26 – 18 .

مباريات مهمة في صراع البقاء  

وتقام اليوم أيضا أربع مباريات في منافسات الهروب من شبح الهبوط  تبدأ في السادسة مساء بمباراتي الزهور مع الشمس والأوليمبي مع المعادي ثم يلتقي فريقا الطيران وأصحاب الجياد في الثامنة مساء وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا العبور مع الترسانة .

ويتصدر أصحاب الجياد الفرق التي تسعى للبقاء في دوري المحترفين برصيد 18 نقطة يليه الطيران 16 نقطة والزهور والشمس ولكل منهما 15 نقطة والأوليمبي 14 نقطة والمعادي 12 نقطة والترسانة تسع نقاط وأخير العبور برصيد نقطة واحدة .

وتقام اليوم أيضا أربع مباريات في منافسات الهروب من شبح الهبوط  تبدأ في السادسة مساء بمباراتي الزهور مع الشمس والأوليمبي مع المعادي ثم يلتقي فريقا الطيران وأصحاب الجياد في الثامنة مساء وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا العبور مع الترسانة .

ويتصدر أصحاب الجياد الفرق التي تسعى للبقاء في دوري المحترفين برصيد 18 نقطة يليه الطيران 16 نقطة والزهور والشمس ولكل منهما 15 نقطة والأوليمبي 14 نقطة والمعادي 12 نقطة والترسانة تسع نقاط وأخير العبور برصيد نقطة واحدة .

دوري كرة اليد الاهلى سبورتنج السكندري الزمالك لجزيرة

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