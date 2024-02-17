الأهلى يواجه الزهور والزمالك مع وادى دجلة فى دورى الطائرة "سيدات"

تقام اليوم أربع مباريات في الجولة الثانية بدوري التصنيف "دور الثمانية" في الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات تبدأ بمباراة الشمس وسبورتنج في الثانية بعد الظهر ثم مباراة سموحة مع الصيد في الرابعة مساء ومباراة الزهور مع الأهلي في السادسة مساء وأخيرا مباراة وادي دجلة مع الزمالك في الثامنة مساء .

كانت مباريات الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز الزمالك على وادي دجلة والأهلي على الزهور بنتيجة واحدة 3- صفر وفوز سبورتنج على الشمس 3-1 وفوز سموحة على الصيد 3-2 .

ويقام الدور التصنيفي على مباراتين ويتم تصنيف الفرق الفائزة بمجموع المباراتين بالمستوى الأول والفرق الخاسرة تُصنف بالمستوى الثاني وفي حالة التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة وذلك قبل إجراء القرعة التي ستحدد مواجهات دور الثمانية الذي يقام بنظام البلاي أوف.

من ناحية أخرى تقام يوم الثلاثاء المقبل آخر مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات بين فريقي سبورتنج والأهلي في السابعة مساء.

كانت ثلاث فرق قد تأهلت للدور نصف النهائي وهى الزمالك ووادي دجلة والشمس بعد فوز الزمالك على الزهور 3-1 والشمس على الصيد 3- صفر ووادي دجلة على سموحة 3-1.