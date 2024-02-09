الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواجه سموحة وسبورتنج يستضيف الزمالك فى دورى المحترفين لليد

الأهلي فاز في أخر
الأهلي فاز في أخر مبارياته على الجزيرة

تقام اليوم أربع مباريات في الأسبوع الثاني للدور الثاني في دوري المحترفين لكرة اليد للرجال تبدأ بمباراة الأهلي سموحة في الرابعة مساء ثم مباراة سبورتنج مع الزمالك في السادسة مساء ومباراة هليوبوليس مع الجزيرة في السابعة مساء وأخيرا مباراة البنك الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة مساء.

ويتصدر الأهلي ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة يليه الزمالك برصيد تسع نقاط وسبورتنج والبنك الأهلي ولكل منهما 8 نقاط وطلائع الجبش برصيد خمس نقاط والجزيرة وهليوبوليس ولكل منهما أربع نقاط وسموحة برصيد نقطة واحدة.

كانت مباريات الجولة الثانية قد أسفرت عن فوز الأهلي على الجزيرة 26 -21 والبنك الأهلي على سموحة 24 -22 وطلائع الجيش على الزمالك 32 -31 برميات الترجيح بعد اتهاء المباراة بالتعادل 29 -29 كما فاز سبورتنج على هليوبوليس 32 -31 برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 29 -29.

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