الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الترجى: فخور بالمشوار الذى حققناه.. وهدفنا الفوز بلقب دورى الأبطال

ميجيل كاردوزو
ميجيل كاردوزو

عبر البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي التونسي، عن تطلعه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي الأهلي في نهائي البطولة.

وسيلتقي الأهلي مع الترجي، في الثامنة من مساء يوم غد السبت، على ستاد القاهرة في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كاردوزو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل المباراة: “عندما يصل الترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا فإنه يطمح للتتويج باللقب.. فخورون بما حققناه حتي الآن والوصول إلى النهائي وليس هناك أي حدود بالنسبة للترجي، والهدف هو الفوز باللقب”.

وبسؤاله عن أبرز لاعبي فريق الأهلي، قال مدرب الترجي: لا أحب التحدث عن الفريق الخصم، أريد فقط التركيز على لاعبي فريقي، ونحن مستعدون بطريقة جيدة للمباراة، ونحن على دراية بنقاط القوة بالأهلي، نحن نحترم الأهلي جدا والأهلي يكن لنا كل الاحترام".

وأضاف: "لا يجب أن نخشى الفريق الخصم، يجب الذهاب إلى المباراة دون خوف، ويجب أن نستخدم كل الأسلحة على أرضية الميدان.

وواصل المدرب البرتغالي حديثه قائلا: “ما دام الترجي وصل إلى النهائي، فهذا يدل أنني ارتكز على العمالقة والعمالقة هم اللاعبون، وأيضا ارتدت تقديم الإضافة للاعبين.. نحن تواجد في النهائي لأن اللاعبين لديهم تركيز ذهني عالي، ولديهم حب كبير للنادي”.

وأكد كاردوزو: "نمتلك روح الانتصار في المباريات التي خضناها في السابق والتي حققنا خلالها الفوز على أفضل الفرق الأفريقية في ظروف صعبة".

وأضاف: “كل اللاعبين مستعدين ذهنيا، ونسعى لخوض المباراة بالتشكيل الأمثل وكل اللاعبين في أتم الجاهزية”.

وبسؤاله عن الخطة الدفاعية التي خاض بها الترجي مواجهة الذهاب في رادس، قال كاردوزو: “لا أوافق على أننا خضنا مباراة الذهاب أمام الأهلي بطريقة دفاعية، وإن عدنا لاحصائيات المباراة، كان من الواضح أننا لم نلعب بخطة الدفاع فقط، وكان الترجي مسيطر على مجريات اللعب أمام الأهلي”.

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