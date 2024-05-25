أحمد موسى: شكرًا لجماهير الزمالك على تشجيعها الأهلى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لجماهير الزمالك، لتشجيعها الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أشكر جمهور الزمالك، الكثير منهم كانوا يشجعون الأهلي، وكتبوا مقالات كثيرة تشجيعًا للأهلي، شكرًا للروح الرياضية، الأهلي خاض المباراة ممثلًا للكرة المصرية، والحمد لله ربنا كرمنا".

وأضاف: "100 مليون مصري فرحان، الأهلي يسطر تاريخًا جديدًا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي يعود بجمهوره، الفرحة في كل أرجاء الوطن، وشكرًا لجماهير الاستاد الموجودة من الساعة 5 قبل المباراة بـ3 ساعات".