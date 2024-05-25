محمد الباز: الرئيس السيسى يضع النقاط فوق الحروف فى علاقة الحكومة والإعلام

أشار الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إلى أن الرئيس السيسي يظهر طوال الوقت في فعاليات المشروعات وينتهج نهج الإفصاح، وعندما نتابع الافتتاحات، نجد الرئيس يتحدث في كل شيء بالتفصيل، حيث تتم مناقشة التحديات والتكاليف والنتائج بين الرئيس والمسئولين.

وأكد "الباز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن توجيهات الرئيس السيسي للمسئولين بالحديث إلى وسائل الإعلام تعكس رغبة صانع القرار في أن يكون الشعب والناس والإعلام حاضرين في المشهد ومطلعين على كل شيء.

وأضاف أن الرئيس يضع النقاط فوق الحروف في العلاقة بين الحكومة والإعلام، مؤكدًا أهمية توفير المعلومات من مصادر مباشرة وتحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور.

واختتم "الباز" قائلًا: "من حق الناس الذين ساهموا في حل المشكلات أن يعرفوا المجهود المبذول، كما يجب أن يكون الإعلام والمسئولون على تواصل دائم مع الناس، والرئيس يطالب الوزراء والمسئولين بالخروج وشرح الأمور للجمهور".