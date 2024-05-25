محمد الباز: الحكومة مصدر المعلومة.. ولابد أن تصل الحقائق للشعب

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام خلال حديثه في افتتاح مشروعات توشكى اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي يتبع فلسفة عدم حجب المعلومات عن المواطنين، المواطن شريك واضح جدًا في المعارك التي يخوضها الرئيس في معركة الوعي.

وأضاف أن غياب الوزراء والمسئولين خلال الفترة الماضية عن الظهور والتصريحات الصحفية والإعلامية والخطابات المباشرة للناس، كان يلقي ببعض الظلال لأن الوزراء هم من يباشرون المسألة بشكل مباشر.

وتابع: "وزير الكهرباء عندما يتحدث عن الأزمة خير من أن يتحدث الإعلامي لأنه يمس المجتمع، والقضية بشكل كبير، الحكومة هي مصدر المعلومة، وهذا التوجيه من الرئيس السيسي للوزراء بالظهور، بشكل منظم لكي تتوفر المعلومة لأنه لن يحمي هذا البلد إلا هذا الشعب، ولابد أن يكون الشعب في الصورة بتوافر المعلومات".