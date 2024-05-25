ماك شرقاوى: مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قراراته بالقوة

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن جميع الدول لها الحق في اتخاذ التدابير كما تراها، ولكن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قراراته بالقوة، لكن الدول لا تستطيع تنفيذها بالقوة؛ لأنها ستعتبر مارقة عن القانون الدولي.

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يبث عبر قناة "الحياة"، أن الدول يمكنها اتخاذ قراراتها على درجات مختلفة، مثل قطع العلاقات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في بلادها، فضلًا عن إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي وتوبيخه.

وأشار إلى أن هذه القرارات تحكمها حسابات المصالح بين الدول وبعضها، وللأسف أن أكبر دولة في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) هي التي ترعى إسرائيل بشكل غير مسبوق، كما تسببت في إحراج كبير للإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي.