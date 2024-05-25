السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنى عسل: الرئيسان السيسى وبايدن يتفقان على دعم الفلسطينيين فى قطاع غزة

الإعلامية لبنى عسل
الإعلامية لبنى عسل

ألقت الإعلامية لبنى عسل، الضوء على تداعيات قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية، والمطالبة بالحفاظ على معبر رفح مفتوحًا من الجانب الفلسطيني.

وأفادت عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، الذي يبث عبر قناة الحياة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أنه تم خلال هذا الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب بايدن عن تقديره للجهود المصرية المكثفة والدءوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع.

وأوضحت أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما ناقش الرئيسان الوضع الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يعانون من نقص حاد في سبل الحياة ونقص الوقود في المستشفيات والمخابز.

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