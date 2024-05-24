الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: اتصال السيسى وبايدن يُعزز جهود وقف الحرب في غزة

غزة
غزة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور القاهرة المحوري في حل القضية الفلسطينية، ويرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية.

وأشار "غنيم" إلى أن الاتصال يعزز الحهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين، متابعا: "الاتصال تطرق لبحث تطورات الأوضاع في غزة يؤكد دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الاجرامي الذى تمارسه سلطات الاحتلال".

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"حزب المؤتمر": ادعاءات CNN الكاذبة محاولة بائسة لتشويه دعم مصر للقضية الفلسطينية

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حزب المؤتمر: النهج الدولي في الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو تحقيق السلام

وأضاف السعيد غنيم، أن الاتصال تأكيد أيضا على موقف مصر التاريخى الرافض لتصفية القضية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وتأكيد على أن مصر هى بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة.

وأكد غنيم، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ووقف الحرب، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تأكيد على الدور المصرى أيضا في حل القضية.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر القضية الفلسطينية السياسة الأمريكية الاتصال

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