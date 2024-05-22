الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب المؤتمر: النهج الدولي في الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو تحقيق السلام

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن عتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة تطور إيجابي نحو حل القضية الفلسطينية وحصول الأشقاء الفلسطينين على حقوقهم، ويعكس تغيرًا في المشهد السياسي العالمي نحو الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقهم في وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.

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وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر كان لها دورا كبيرا في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين حيث قامت مصر بعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطينيالإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ونجحت مصر من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: “التوجه الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة يعزز من مكانتها في الساحة الدولية ويزيد الضغط على الأطراف المعنية للعمل نحو تحقيق السلام كما يعكس أيضًا التزام المجتمع الدولي بدعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية"، لافتا إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل دعوة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

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وأشاد فرحات بالموقف المصري الداعم والمحرك للجهود العربية والدولية للوصول إلى حل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى إقامة دولة مستقلة وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء والتأكيد على أهمية حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام في المنطقة، ما يبرز الدور الحيوي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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