"الزراعة" تكشف عن استراتيجية جديدة لتعظيم الإنتاجية الزراعية في مصر

أكد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، على أهمية تعظيم الإنتاجية الزراعية في مصر من خلال استغلال المياه والأراضي بشكل أفضل.

أوضح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هناك دراسات مستمرة لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية المياه، مما يجعل البحث عن مصادر مياه غير تقليدية أمرًا ضروريًا ومكلفًا، وأكد على أهمية تنويع زراعة المحاصيل لتحقيق أقصى إنتاجية باستخدام كميات مياه أقل.

وفي سياق مشروع جنوب الوادي وتوشكى، أوضح "مصيلحي" أن التنفيذ كان متوقفًا حتى عام 2014، حيث لم يتجاوز نسبة الإنجاز 20%، وبفضل الاهتمام الرئاسي، تم وضع استراتيجية لاعتماد محاصيل استراتيجية تسهم في تحقيق الأمان الغذائي وتعظيم الإنتاجية الزراعية في مصر.