السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: الموقف الإسرائيلى فى مأزق كبير بعد قرار "العدل الدولية" (فيديو)

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الموقف الإسرائيلي في مأزق كبير، حيث يبدو غير جاد في التعامل مع مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والوصول إلى حالة هدنة.

وأثنى فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يبث عبر قناة "الحياة"، على قرار محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة.

 

وأكد أن هدف محكمة العدل الدولية هو وقف العمليات وتمددها في شرق رفح، مشيرًا إلى أن إسرائيل تلاحق دوليًا، كما نفى أكاذيب إسرائيل بأن الدولة المصرية هي السبب في عدم دخول المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية في أسرع وقت.

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