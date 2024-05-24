المرصد الأورومتوسطى عن مصير 13 ألف مفقود فى غزة: ليس جميعهم تحت الأنقاض

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، محمد المغبط، إن المرصد وثّق انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، مؤكدًا أن شمال غزة ليس فيه أي ملجأ طبي أو صحي بعدما أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة من الخدمة، وطردت الطاقم الطبي والمرضى.

إخراج مستشفى العودة من الخدمة بمثابة حكم بالإعدام لعشرات آلاف الفلسطينيين

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن إخراج مستشفى العودة من الخدمة بمثابة حكم بالإعدام لعشرات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع، ليس لهم أي وسيلة مساعدة طبية، وهم بحاجتها نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتلال منع دخول أساسيات المواد الطبية للأمهات والأطفال، وأصر على عدم دخول أي مواد أساسية لشمال غزة، كما منع إدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى أن عددا من المناطق في شمال قطاع غزة يعاني المجاعة.

وأردف أنه في بعض المناطق في شمال غزة لم يصلوا للمعايير الدولية للمجاعة التامة التي ينتظرها المجتمع الدولي.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول للعدوان، وثّق المرصد عددا كبيرا من حالات التعذيب للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا أن هناك إخفاء قسريا للفلسطينيين، حيث إن هناك 13 ألف فلسطيني مفقود بعضهم تحت الأنقاض، وآخرون مصيرهم غير معروف، إما أُسروا أو قتلوا من قبل قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسح أحياء كاملة في مخيم جباليا شمال غزة، وأن 85% من القطاع دمر، ما يبين وحشية الاحتلال ونية الإبادة الجماعية.

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