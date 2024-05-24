الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط قذائف إسرائيلية على أطراف بلدتين جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام لبنانية، سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

واستهدف، أمس الخميس، مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن 

 

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق، منوهة بأن المصابين 3 طلاب.
 

القذائف الإسرائيلية بلدتي كفر حمام وراشيا لبنان جنوب لبنان القاهرة الإخبارية

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