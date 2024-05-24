سقوط قذائف إسرائيلية على أطراف بلدتين جنوب لبنان

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام لبنانية، سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

واستهدف، أمس الخميس، مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق، منوهة بأن المصابين 3 طلاب.

