إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا فى القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين

قررت إسرائيل منع قنصلية إسبانيا في القدس، من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن رؤساء وزراء كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعتراف دولهم بدولة فلسطين، اعتبارًا من 28 مايو المقبل، مؤكدين أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين يثبت حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الأسس القانونية والسياسية ومطالب الاستقلالية.