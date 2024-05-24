الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا فى القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين

إسرائيل
إسرائيل

قررت إسرائيل منع قنصلية إسبانيا في القدس، من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ضربة جديدة بعد "الجنائية الدولية".. اعتراف أوروبا بـ"فلسطين" يضع حكومة الاحتلال على المحك

وأعلن رؤساء وزراء كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعتراف دولهم بدولة فلسطين، اعتبارًا من 28 مايو المقبل، مؤكدين أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين يثبت حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الأسس القانونية والسياسية ومطالب الاستقلالية.

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