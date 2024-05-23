البيت الأبيض يؤكد: الاعتراف بفلسطين يجب أن يمر عبر التفاوض (فيديو)

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح موقف الولايات المتحدة من الاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل أيرلندا وإسبانيا والنرويج، مؤكدا أن الطريق إلى حل الدولتين يجب أن يكون عبر مسار التفاوض، وليس الاعترافات الأحادية، كما شدد على أن هذا الموقف لا يقلل من أهمية الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، بل يعكس النهج الأمريكي تجاه إعلان دولة فلسطين.

وتابع جبر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سبق وأعلنت عن هذا المسار بوضوح، مستشهدًا بموقفها خلال التصويت في مجلس الأمن على منح فلسطين عضوية كاملة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع، مؤكدة أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تتم عبر التفاوض وبمشاركة إسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تضع شرطًا أساسيًا لإعلان الدولة الفلسطينية، وهو أن يتم ذلك من خلال التفاهم والتعاون والاتفاق مع إسرائيل، وكذلك مع الفلسطينيين ودول المنطقة الشريكة في هذا القرار، وأكد أن واشنطن ترى ضرورة إجراء تحديدات معينة وإصلاحات ضمن السلطة الفلسطينية قبل الإعلان عن قيام الدولة.