نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار "العدل الدولية" ملزم لكن الفيتو الأمريكى سيعرقل تنفيذه

قال نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، إن محكمة العدل الدولية تنظر اليوم في دعوى دولة جنوب إفريقيا، وقد يكون هناك قبول كلي للدعوى.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية ملزمة، لكن لا توجد آليات لتنفيذها، كما أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يؤدي إلى عرقلة تنفيذ أحكام القانون الدولي.

وأوضح أنه لتنفيذ القرار لا بد من المرور من بوابة مجلس الأمن الدولي، والفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه.

العمليات العسكرية الإسرائيلية استمرت دون توقف رغم صدور قرار قضائي باتخاذ تدابير لحماية المدنيين

ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استمرت دون توقف رغم صدور قرار قضائي في يناير الماضي باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.

وأردف أن هناك إجماعًا في العالم، أن الشعب الفلسطيني يعاني من مظلمة تاريخية، وأن هناك نقاشًا قانونيًا عن جدوى أو مدى قدرة استمرار الأمم المتحدة في أداء المهام المنوطة بها لحماية حقوق الإنسان.

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