الصين: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى الحرب
اعتبرت الصين، أن رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى "الحرب"، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان رئيس تايوان لاي-تشينغ-تي، قد قال أمس الخميس، بعد أيام على تنصيبه أنه سيقف «على خط الجبهة» للدفاع عن تايوان فيما تجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.
وقال تشينغ-تي في قاعدة عسكرية: "سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معًا عن الأمن الوطني" من دون أي إشارة مباشرة إلى مناورات الصين العسكرية، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس".