الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى الحرب

رئيس تايوان لاي-تشينغ-تي
رئيس تايوان لاي-تشينغ-تي

 اعتبرت الصين، أن رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى "الحرب"، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس تايوان لاي-تشينغ-تي، قد قال أمس الخميس، بعد أيام على تنصيبه أنه سيقف «على خط الجبهة» للدفاع عن تايوان فيما تجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وقال تشينغ-تي في قاعدة عسكرية: "سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معًا عن الأمن الوطني" من دون أي إشارة مباشرة إلى مناورات الصين العسكرية، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس".
 

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