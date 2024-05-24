الصين: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى الحرب

اعتبرت الصين، أن رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى "الحرب"، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس تايوان لاي-تشينغ-تي، قد قال أمس الخميس، بعد أيام على تنصيبه أنه سيقف «على خط الجبهة» للدفاع عن تايوان فيما تجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.



وقال تشينغ-تي في قاعدة عسكرية: "سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معًا عن الأمن الوطني" من دون أي إشارة مباشرة إلى مناورات الصين العسكرية، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس".



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