الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأونروا تكشف عن حرب أخرى في الضفة الغربية

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنه مع احتدام الحرب في غزة، فإن لا أحد يلاحظ أن الضفة الغربية تدور فيها حرب أخرى، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأقام مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، بؤرة استيطانية جديدة شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن الناشط في لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الأغوار أيمن غريب.

وقال غريب إن "نحو 15 مستوطنا جلبوا معدات سكن، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة على بعد 300 متر من قناة مياه العوجا، وهي إحدى ينابيع المياه الهامة بالمنطقة، وتقع شمال أريحا".

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