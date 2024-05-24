نتنياهو: نبذل كل ما فى وسعنا لإعادة المحتجزين الأحياء والأموات

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن حكومته تبذل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين في قطاع غزة الأحياء والأموات، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال ينتشل جثث 3 محتجزين من جباليا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن انتشال جثث 3 محتجزين من جباليا شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

من ناحية أخرى، قد تأمر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بوقف الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن هذا الحكم سيكون علامة أخرى على "العزلة الدولية المتزايدة" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.