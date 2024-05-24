الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: توقعات بصدور قرار عن محكمة العدل الدولية بوقف حرب غزة

غزة
غزة

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، صدور قرار عن محكمة العدل الدولية بوقف حرب غزة غدا الجمعة، وهذا هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. 

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لحكم سلبي من محكمة العدل الدولية بشأن هجومها العسكري على غزة، ومن المتوقع أن تعلن محكمة العدل الدولية ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف عملية جيش الدفاع الإسرائيلي الجارية في مدينة رفح.

 

انتهاكات إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة

 

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وقدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أن الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، وخاصة في رفح، من شأنها أن تجعل الحياة في المنطقة "لا يمكن الدفاع عنها" وتنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأضافت هذا هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجوم 7 أكتوب. 

ووفقا للقناة 12، يتوقع مسئولون إسرائيليون لم تذكر أسماءهم أن تأمر محكمة العدل الدولية بوقف الصراع، لكن إسرائيل ليس لديها أي نية للامتثال للحكم، وإذا حكمت محكمة العدل الدولية لصالح جنوب إفريقيا، فسيتم عرض القرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتوقع إسرائيل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع موقع واي نت الإخباري أن محكمة العدل الدولية قد تصدر توجيهات لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وينتظر باهتمام رد إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية مع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس أنها ستحكم في اليوم التالي على طلب جنوب أفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين يعتقدون أن القضاة سيقبلون الطلب جزئيا على الأقل.

وتقدمت جنوب إفريقيا بالتماس إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة لأمر إسرائيل "بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة" بما في ذلك مدينة رفح حيث تشن هجوما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية متعددة يوم الخميس أن إسرائيل تستعد للحكم وتشعر بالقلق من أن يتضمن أمرا إما بوقف العملية في رفح أو وقف الحرب بالكامل.

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