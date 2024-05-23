الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التأييد الكبير لفلسطين.. باحث: أكاذيب إسرائيل المستمرة محاولة لجذب التعاطف الدولى

غزة
غزة

قال محمد الليثي الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إنه من خلال متابعته لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المعلومات المنتشرة حول الأنفاق الحدودية وتهريب الأسلحة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، من الواضح جدًا أنها "أكاذيب" لأنها كانت بمثابة "سكريبت" تم توزيعه على مختلف الصحف ولعبة سياسية تهدف للتأثير على المجتمع الدولي الذي شهد جزء كبير منه تحولا كبيرا في الموقف.

وأوضح الليثي أن هناك عددا من الدول التي شهدت تحولًا كاملًا من دعم إسرائيل إلى إدانة ما تمارسه من إبادة في قطاع غزة.

إسرائيل في الأساس لا تريد وساطة ولا تريد تهدئة في قطاع غزة

وبشأن تشويه إسرائيل لصورة مصر رغم جهودها في الوساطة بين تل أبيب وحماس، أكد أن إسرائيل في الأساس لا تريد وساطة ولا تريد تهدئة في قطاع غزة، وتسعى بكل الطرق المضي قدمًا في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، رابطًا ذلك المبدأ بوصول اليمين المتطرف إلى الحكومة. 

واستطرد: "إذا نظرنا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نجد اتجاهات تصريحاتهم دائمًا في هذا الاتجاه، وهما نموذج من توجهات اليمين، والحكومة الموجودة الآن هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

 فشل إسرائيل الذريع في قطاع غزة سبب أكاذيبها المستمرة

وأكد الليثي أن السبب وراء اتخاذ إسرائيل ذلك الاتجاه هو فشلها الذريع في قطاع غزة حتى الآن، مشيرًا إلى أن العديد من الكتاب والمحللين الإسرائيليين انتقدوا استراتيجية الحرب في قطاع غزة التي لم تتسبب حتى الآن بالإفراج عن الرهائن، وينتشر هذا الرأي أيضًا في الأوساط الإسرائيلية بشكل واسع، ولذلك، فإنها استخدمت تلك الأكاذيب بمثابة "شماعة في الداخل الإسرائيلي" وأداة لمحاولة جذب تعاطف دولي.

محمد الليثي الليثي الشؤون الإسرائيلية غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

السفير صلاح حليمة لـ"الدستور": فشل إسرائيل بغزة يدفعها لتبرير أخطائها باتهام مصر

سياسى كويتى: ملفات ساخنة تنتظر القادة العرب فى قمة البحرين

على رأسها حرب غزة.. ما هى ملفات القمة العربية فى البحرين؟

قمة البحرين.. ما هى الأدوات التى يملكها العرب لوقف العدوان على غزة؟

قمة المنامة.. هل يعيد العرب النظر فى استخدام سلاح النفط ضد حلفاء إسرائيل؟

76 عامًا على النكبة.. متى تقوم الدولة الفلسطينية؟

فى ذكرى النكبة.. محلل سياسى أردنى: إسرائيل لن تعترف بقرارات الأمم المتحدة بعد الآن

فى ذكرى النكبة.. الشاطرى: اللوبى الصهيونى بواشنطن يحول دون قيام الدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

نتائج التحقيقات الأولية فى تحطم طائرة رئيس إيران: هل توجد آثار لرصاص على الهيكل؟

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جهود مضنية للبحث عن "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب (صور)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)