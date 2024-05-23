بعد التأييد الكبير لفلسطين.. باحث: أكاذيب إسرائيل المستمرة محاولة لجذب التعاطف الدولى

قال محمد الليثي الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إنه من خلال متابعته لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المعلومات المنتشرة حول الأنفاق الحدودية وتهريب الأسلحة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، من الواضح جدًا أنها "أكاذيب" لأنها كانت بمثابة "سكريبت" تم توزيعه على مختلف الصحف ولعبة سياسية تهدف للتأثير على المجتمع الدولي الذي شهد جزء كبير منه تحولا كبيرا في الموقف.

وأوضح الليثي أن هناك عددا من الدول التي شهدت تحولًا كاملًا من دعم إسرائيل إلى إدانة ما تمارسه من إبادة في قطاع غزة.

إسرائيل في الأساس لا تريد وساطة ولا تريد تهدئة في قطاع غزة

وبشأن تشويه إسرائيل لصورة مصر رغم جهودها في الوساطة بين تل أبيب وحماس، أكد أن إسرائيل في الأساس لا تريد وساطة ولا تريد تهدئة في قطاع غزة، وتسعى بكل الطرق المضي قدمًا في الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، رابطًا ذلك المبدأ بوصول اليمين المتطرف إلى الحكومة.

واستطرد: "إذا نظرنا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نجد اتجاهات تصريحاتهم دائمًا في هذا الاتجاه، وهما نموذج من توجهات اليمين، والحكومة الموجودة الآن هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

فشل إسرائيل الذريع في قطاع غزة سبب أكاذيبها المستمرة

وأكد الليثي أن السبب وراء اتخاذ إسرائيل ذلك الاتجاه هو فشلها الذريع في قطاع غزة حتى الآن، مشيرًا إلى أن العديد من الكتاب والمحللين الإسرائيليين انتقدوا استراتيجية الحرب في قطاع غزة التي لم تتسبب حتى الآن بالإفراج عن الرهائن، وينتشر هذا الرأي أيضًا في الأوساط الإسرائيلية بشكل واسع، ولذلك، فإنها استخدمت تلك الأكاذيب بمثابة "شماعة في الداخل الإسرائيلي" وأداة لمحاولة جذب تعاطف دولي.