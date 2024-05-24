الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا: لن يمنعنا أحد من الاعتراف بفلسطين

خوسيه مانويل ألباريس
خوسيه مانويل ألباريس

قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر، مشددًا على أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أحد سيمنعنا من المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطين".

وقبل أيام قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ورفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل أسلحة مُتجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد.

إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا فى القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين

وردا على موقف إسبانيا، قررت إسرائيل منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وزير خارجية اسبانيا غزة القدس الشرقية فلسطين القاهرة الإخبارية

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