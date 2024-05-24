إسبانيا: لن يمنعنا أحد من الاعتراف بفلسطين

قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر، مشددًا على أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أحد سيمنعنا من المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطين".

وقبل أيام قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ورفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل أسلحة مُتجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد.

وردا على موقف إسبانيا، قررت إسرائيل منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".