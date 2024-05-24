جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبى لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتى كفر حمام وراشيا الفخار

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام لبنانية، سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

واستهدفت، أمس الخميس، مسيّرة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.