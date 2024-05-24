الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبى لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبي لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتى كفر حمام وراشيا الفخار

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وسائل إعلام لبنانية، سقوط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار في جنوب لبنان.

واستهدفت، أمس الخميس، مسيّرة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي

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