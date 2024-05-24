مراسل" القاهرة الإخبارية": توقعات بإصدار "العدل الدولية" قرارًا بوقف الحرب فى غزة

قال أبوبكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن هناك توقعات في الصحافة ولدى الخبراء، بأن محكمة العدل الدولية قد تذهب لقبول طلب جنوب إفريقيا بالكامل، وتصدر قرارًا بوقف الحرب على غزة، على خلفية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المتفائلين يرون إصدار قرار يطالب إسرائيل بوقف الحرب، أو وقف عملياتها العسكرية في رفح على الأقل، وزيادة المساعدات الإسرائيلية، أما إذا رضخت المحكمة لضغوط ما، ربما تذهب المحكمة لأقل من مطالبة إسرائيل بوقف الحرب، وهناك مناطق أكثر ضبابية قد تذهب إليها المحكمة.

القرار له شرعية دولية وغطاء أممي

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية جبهة قانونية، وجزء من الأمم المتحدة والقرار له شرعية دولية وغطاء أممي، مردفًا أن المحكمة قراراتها ملزمة، لكن ليست لديها آلية لتنفيذ القرار، والآلية متروكة لمجلس الأمن، وللدول منفردة.

وأشار إلى أنه في حال امتناع إسرائيل عن تنفيذ قرار المحكمة، فإن الدول المعترفة بالمحكمة عليها أن تعاقب إسرائيل، لكن الدول الغربية لا تذهب لمحاكمة إسرائيل، وتنفيذ قرار المحكمة يحتاج لإرادة دولية، منوهًا أن إسرائيل استبقت قرار المحكمة، وقالت لا يمكن لأي قوة في العالم إلزام إسرائيل بوقف حربها في غزة.

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