الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين خلال 24 ساعة فى غزة

مصابو جيش الاحتلال-
مصابو جيش الاحتلال- أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين فى جباليا

واستهدفت فصائل فلسطينية دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا 4" بقذيفتي الياسين 105 في معسكر جباليا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 3 محتجزين من جباليا شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

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