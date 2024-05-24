جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين خلال 24 ساعة فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين فى جباليا

واستهدفت فصائل فلسطينية دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا 4" بقذيفتي الياسين 105 في معسكر جباليا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، عن انتشال جثث 3 محتجزين من جباليا شمال قطاع غزة الليلة الماضية.